«Честно, не знаю, зачем я отрезал грудь девушке». Сосед майора Евсюкова по камере в «Полярной сове» рассказал об убийстве петербурженки

Пожизненно осужденный петербуржец через 14 лет сознался в убийстве девушки. «Заказной» отдел главка подозревал его все эти годы, а к нему в ямало-ненецкую колонию оперативник летал уже не первый раз. Это третья его жертва, но в уголовном розыске считают, что не последняя. «Фонтанка» узнала о показаниях маньяка (в прямом смысле этого слова).

По информации «Фонтанки», 4 декабря в колонии для пожизненно осужденных «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа находящийся там петербуржец Олег Тэн наконец дал признательные показания по убийству в 2005 году 19-летней петербурженки.

Тут надо вспомнить, что Тэн навсегда приговорен за два убийства в Петербурге. В Московском районе в 2006 году он напал на 23-летнюю девушку, отрезал ей правую грудь, разрезал горло и вынул глаз, а в том же году в Выборгском районе нанес десятки ножевых ударов другой несчастной. Все это произошло, когда Тэн занимался частным извозом. После чего он и был арестован в 2006 году, а после осужден и отправлен за полярный Урал.

Однако с момента его задержания сотрудники «заказного» отдела были уверены, что тот же самый Тэн разрезал горло и правую грудь еще одной девушке. Ее тело было найдено в августе в 2005 года на территории Калининского района. За время его нахождения в Крестах с ним неоднократно беседовали и следователь, и оперативники. Так как доказательств не было, то он слушал, а отвечал тем, что у него еще будет время вспомнить и эту жертву. После того, как Тэна отправили далеко в тундру, к нему несколько раз приезжал подполковник главка Алексей Родин, о котором «Фонтанка» писала как об охотнике за маньяками. Но Тэн вновь чего-то ждал. Наконец, в очередной приезд оперативника, 4 декабря, он признался. «Фонтанка» знает, что их беседа длилась шесть с половиной часов.





Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, Тэн сообщил такие подробности, о которых не мог знать посторонний или тот, кто ранее читал об этом убийстве в СМИ. Разумеется, ему был задан самый естественный вопрос: «Зачем ты убил и эту девушку, зачем отрезал ей грудь?». «Я, честно, не знаю», – ответил осужденный.

Заметим, что Олег Тэн когда-то пару лет отслужил во внутренних войсках, так что теперь как бывший сотрудник сидит в одной камере с печально известным майором Евсюковым. За стенкой от него – лидер неонацистской петербургской группировки Алексей Воеводин, осужденный за серию смертей, еще через камеру – убивший в Петербурге четырех женщин Дмитрий Вороненко. Всего же в этой колонии содержится 342 человека.

«Фонтанке» известно, что вскоре Тэна этапируют в Петербург для проведения уже процессуальных действий. Потом снова суд, хотя приговор Тэну уже безразличен.

Тем не менее, по словам нашего собеседника в ГУ МВД, там считают, что это не последняя жертва Тэна.