Легковушки смяло, как бумагу, – ДТП собрало пробку на Народного Ополчения

На проспекте Народного Ополчения утром 5 декабря из-за ДТП на перекрёстке с Дачным проспектом образовалась пробка длиной около 2,5 километра.

На записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что столкнулись две легковые машины, они получили сильные повреждения. На место прибыли две кареты скорой помощи, кому-то потребовалась медицинская помощь.





«Почти на час больше ехал из-за них», – пишет Дмитрий. Пробка растянулась почти до улицы Солдата Корзуна. Сейчас она, судя по «Яндекс.Карте», рассасывается.