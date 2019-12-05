Карелию, Петербург и Финляндию хотят связать водным маршрутом
Водное пассажирское сообщение планируется наладить между городом Савонлинна в Юго-Восточной Финляндии и городом Сортавала в Карелии через Санкт-Петербург, сообщает 5 декабря ТАСС со ссылкой на руководителя проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алену Цимбалову.
По словам Цимбаловой, маршрут объединит Ладожское озеро, Неву, Финский залив, Сайменский канал и озёрную систему Сайма, и Большой порт Санкт-Петербурга проявил заинтересованность в проекте. Сейчас проводятся расчёты перспектив такого пассажирского сообщения и ведётся поиск инвесторов. Одним из инвесторов, уточняет представитель Савонлинны, может стать круизный оператор из Швейцарии, который уже работает в России.
Предполагается, что линию будут обслуживать два судна вместимостью 200 пассажиров, причем его габариты, ввиду параметров Сайменского канала, должны быть ограничены (длина — 82,5 м, ширина — 12,6 м; осадка — 4,35 м). Время в пути из Сортавалы в Савонлинну займёт 5 дней.
Справка:
Сайменский канал - судоходный канал, соединяющий озеро Сайма в юго-восточной части Финляндии и Выборгский залив в России. Протяжённость - с морским фарватером - 57,3 км, из которых Финляндии принадлежат 23,3 км, России - 34 км. Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию. Договор аренды был продлён в 2010 году до 2063-го. Управление гидротехническими сооружениями и поддержание канала в судоходном состоянии осуществляются финляндской стороной, поддержание в судоходном состоянии подходного фарватера — российской. В мае 2019 года финны завершили замену шлюзовых ворот, начатую в 2016-м. В данный момент по Сайменскому каналу ходят, в основном, грузовые суда, летом между Выборгом и Лаппеенрантой курсирует только теплоход Carelia на 200 мест.
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