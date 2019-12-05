Карелию, Петербург и Финляндию хотят связать водным маршрутом

Водное пассажирское сообщение планируется наладить между городом Савонлинна в Юго-Восточной Финляндии и городом Сортавала в Карелии через Санкт-Петербург, сообщает 5 декабря ТАСС со ссылкой на руководителя проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алену Цимбалову.

По словам Цимбаловой, маршрут объединит Ладожское озеро, Неву, Финский залив, Сайменский канал и озёрную систему Сайма, и Большой порт Санкт-Петербурга проявил заинтересованность в проекте. Сейчас проводятся расчёты перспектив такого пассажирского сообщения и ведётся поиск инвесторов. Одним из инвесторов, уточняет представитель Савонлинны, может стать круизный оператор из Швейцарии, который уже работает в России.

Предполагается, что линию будут обслуживать два судна вместимостью 200 пассажиров, причем его габариты, ввиду параметров Сайменского канала, должны быть ограничены (длина — 82,5 м, ширина — 12,6 м; осадка — 4,35 м). Время в пути из Сортавалы в Савонлинну займёт 5 дней.



