Стать водителем автобуса в России иностранцу будет сложнее. На этом пути появится важный этап

Госавтоинспекция предлагает изменить правила получения иностранцами водительских прав. Обменять «родные» права на российские можно будет, по задумке ГИБДД, только после прохождения профессионального обучения в России. Это касается двух категорий – D и C, то есть водителей автобусов и грузовиков. Садиться за руль такси иностранцы смогут без дополнительного этапа в виде школы вождения.

Как сообщает 5 декабря ТАСС, предложение озвучил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. Сейчас, по его словам, ведётся работа над поправками в ФЗ «О безопасности дорожного движения», предусматривающими эти нововведения.

«Предполагается, что обмен иностранных водительских удостоверений категорий C [грузовики] и D [автобусы] будет осуществляться только после прохождения профессионального обучения. Также мы хотим вернуться к той схеме, которая действовала до 2014 года, что гражданин РФ или лицо, постоянно проживающее на территории России, может управлять [транспортным средством] на основании иностранного водительского удостоверения только в течение шести месяцев с даты получения вида на жительство или с даты получения паспорта гражданина РФ», – сказал Гиляков.

Для Петербурга этот вопрос актуален из-за маршруток, водителями которых часто становятся иностранные граждане. Так, 20 октября на Петергофском шоссе перевернулась маршрутка, не пропустившая трамвай, в больницы попали 15 человек. За рулём маршрутки был иностранец.





Проблема не только в водителях. Полиция Петербурга регулярно проводит рейды по проверке соблюдения правил пассажирских перевозок, из осмотренных автобусов большая часть (треть или даже половина) оказываются неисправными.