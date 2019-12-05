График отпусков в ФСО вынудил сотрудника схватиться за пистолет

Нервы сдали у сотрудника ФСО, когда ему изменили график отпуска. Разбираться с начальником, пишет пресса, он побежал с пистолетом.

О конфликте в приволжском управлении спецсвязи и информации Федеральной службы охраны пишет 5 декабря «Коммерсантъ» по судебным материалам. До рукоприкладства едва не дошло в Нижнем Новгороде 31 октября 2018 года. В тот день майор Сергей Соловьев с пистолетом Макарова влетел в кабинет руководителя, майора Павлова. Вырвав у того телефонную трубку, он прокричал: «Не смей лезть в мою семью, а то иначе я тебя…» При этом кобура расстегнулась, и оттуда показался пистолет. Дальнейшее развитие событий предотвратили сбежавшиеся сослуживцы.

Как позже признался вспыльчивый сотрудник ФСО, конфликт уже долго тлел: коллеги конкурировали, писали друг на друга рапорты. Внесла дисбаланс и кадровая рокировка: из начальников Павлова Соловьев в какой-то момент превратился в подчиненного. Начались подозрения в предвзятом отношении и лишении премий. «Последней каплей», говорится в материалах суда, стал изменившийся график отпусков Соловьева на 2019 год.

После стычки майора Соловьева уволили с военной службы. Он до сих пор судится, пытаясь обжаловать это решение. Сотрудник ФСО отказался от нескольких должностей, предложенных бывшим работодателем, так как они ниже по уровню.



