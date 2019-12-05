СМИ: Генпрокуратура отменила уголовное дело против водочного магната, возбужденное по заявлению однокурсника Путина

Генеральная прокуратура через полтора месяца отменила возбуждение уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере против Павла Сметаны, который является бенефициаром группы «Кристалл-Лефортово». Поводом для дела стала жалоба Николая Егорова, однокурсника президента и акционера ОФК-Банка, лишенного лицензии.

Постановление о возбуждении уголовного дела отменил заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, утверждает 5 декабря РБК со ссылкой на копию поставноления, подлинность которой подтвердили два источника. Павлу Сметане вменялось мошенничество на 2,66 млрд рублей со средствами ОФК-банка.

Преследование бизнесмена отменили через полтора месяца после возбуждения дела, пишет РБК. Согласно УПК, прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь должен отправить прокурору «незамедлительно» после возбуждения дела. Опрошенные РБК юристы назвали ситуацию «экзотической» и «весьма спорной» и заявили, что случай очень редкий.

Генпрокуратура сочла, что «выводы следствия о наличии признаков преступления являются преждевременными и основаны на не проверенных следствием данных».





О возбуждении дела 10 октября сообщали «Ведомости». По версии следствия, фигуранты — а среди них и менеджеры ОФК-Банка – похитили 2,65 млрд рублей, которые банк дал в кредит пяти компаниям, подконтрольным Сметане. Деньги, которые, по мнению следователя, никто изначально не собирался возвращать, пошли на погашение другого займа — от компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

Напомним, временную администрацию в ОФК-Банке ввели прошлой весной. Центробанк ссылался на неустойчивое финансовое положение организации и наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. На тот момент банк занимал 81-е место в России, его капитал составлял почти 50 млрд рублей (22 млрд привлечены от других кредитных организаций). На вклады физлиц приходилось около 10 млрд, на юридические лица — 18 млрд рублей. Проблемы у него начались после того, как свои кредиты перестали обслуживать два главных заемщика — алкогольные предприятия «Кристалл-Лефортово» и «Статус-групп», которая попала под волну зачистки алкогольного рынка на Северном Кавказе.

Вскоре ЦБ отозвал у банка лицензию, тогда же смольнинский комитет по строительству подал к нему иск за взысканием гарантии по контрактам «Метростроя» на 4,89 млрд рублей.

Сметана (не уезжавший из России и не задержанный) дал следователям показания, в которых отрицал хищения. В том числе, он заявил, что использовал кредитные средства исключительно для погашения долгов «Кристалл-Лефортово» по налогам и перед поставщиками. Доказательств, что компании Сметаны предоставляли в банк неверные сведения и что он обманывал кредитный комитет, надзорное ведомство также не обнаружило.

«Кристалл-Лефортово» основана в 1999 году, входила в топ-5 производителей водки в России. Выпускала водку под брендами «Старая Москва», «Зимняя дорога» и другие.