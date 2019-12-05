Полиция нашла школьника, потушившего Вечный огонь. Шестиклассника ждёт разговор о патриотизме

Причину непатриотичной шалости придётся объяснить школьнику, закидавшему снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке», утром 5 декабря шестиклассника встретили на улице Захарьевской. Мальчик вышел из дома и направлялся в школу. Но в привычный маршрут вклинились полицейские, сейчас подростка везут на разговор в кабинет инспектора по делам несовершеннолетних. К беседе также подключат родителей.

Что побудило школьника проявить неуважение к памятному символу, пока не известно. Найти юного злодея удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Накануне вечером под натиском снежков погас Вечный огонь на Марсовом поле. Организовавший атаку дал дёру, его действия и побег попали на видео.



