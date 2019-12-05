В Кудрово умудрились столкнуться семь машин, полностью перекрыв дорогу

До поздней ночи 5 декабря в Кудрово занимались оформлением массовой аварии, случившейся накануне поздно вечером на Областной улице, 3.

Очевидцы из пабликов «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и «Жизнь в Кудрово» «ВКонтакте» насчитали от шести до восьми столкнувшихся машин. «Ровно 7 машин», – утверждает Сергей и перечисляет их: «КИА Сид», «КИА Рио», «Рендж Ровер», «Мерседес», БМВ, «Ниссан» и «Шкода». По словам другого Сергея, свидетеля, «виновата «Шкода» и сложившиеся обстоятельства».

Дорога оказалась полностью перекрыта. Судя по всему, ДТП обошлось без серьёзных травм, хотя некоторые автомобили получили сильные повреждения.





В Кудрово сложно найти парковочное место по вечерам, а по утрам оттуда проблематично выезжать. Некоторые петербуржцы относятся к этому новостроечному городу предвзято, видимо, поэтому пост об аварии в «ДТП и ЧП» набрал так много комментариев, в основном, посвящённых плюсам и минусам здешней жизни.