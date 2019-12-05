В Приморье беспокойного пациента вернули в реанимацию с полицией. Мужчина удрал нагишом в мороз

Полиция Приморья разыскала и вернула в больницу пациента, который удрал от врачей. Мужчина сбежал из реанимации и ухитрился в мороз добраться до дома.

Инцидент произошел накануне в Надеждинской городской больнице, рассказал 5 декабря РИА Новости представитель департамента здравоохранения администрации Приморского края. Туда был госпитализирован 51-летний местный житель, который получил травмы во время бытовой ссоры. Реанимационный блок находится на первом этаже. Мужчина сбежал через окно. Дежурный врач во время обхода хватился подопечного и сразу сообщил в полицию о пропаже, добавил представитель департамента и заметил, что пациенты находятся в реанимации без одежды.

В региональном управлении МВД рассказали, что мужчину искали недолго. Выяснилось, что он просто ушел к себе домой в поселок Шмидтовка, откуда полиция вернула его в больницу долечиваться. Отметим, что расстояние между поселком и селом Вольно-Надеждинское, составляет более 11 километров. Каким образом пациент без одежды ухитрился добраться до дома, в полиции не уточнили. В четверг в Надеждинском районе Приморья температура воздуха от -10 до -17 градусов.



