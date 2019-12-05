Гольфстрим согреет и намочит Петербург в четверг

Зимняя оттепель продолжается в Петербурге 5 декабря. «Спасибо» горожане могут сказать Гольфстриму.

Небольшие дожди прогнозирует днем ведущий синоптик «Фобоса» Михаил Леус. Тепло и влагу принес циклон, передав привет от теплого течения в Атлантическом океане.

«Погода сохранится облачной, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет не по-зимнему высок. Температура воздуха +4…+6°, по области +1…+6°. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать, и барометры покажут 748 мм рт. ст., что ниже нормы», – отметил специалист в Facebook.

Сейчас в городе на Неве 3 градуса тепла.





Такая погода сохранится, как минимум, до субботы, 7 декабря, показывают сводки Северо-Западного Гидрометцентра.

Ранее МСЧ предупреждало о сильном ветре.