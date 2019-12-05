Сразу две легковушки на Софийской влетели под один большегруз. «Фольксваген» вошёл до крыши

ДТП с тремя участниками на некоторое время перекрыло проезд к АЗС на Софийской улице на территории Петро-Славянки.

Как рассказывают очевидцы утром 5 декабря в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Софийской, 127, в «кармане» Николаевского проезда, две легковые машины – «Фольксваген Пассат» и такси «Форд Фокус» – врезались в контейнеровоз. Три часа был полностью перекрыт проезд к заправке Neste. О пострадавших не сообщается.

В 6:30, по словам Сергея, проезд был уже полностью свободен. По данным «Яндекс.Карт», затора там не наблюдается.



