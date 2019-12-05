На Энгельса сбит человек. Его накрыли

О серьёзном ДТП, случившемся утром 5 декабря на севере Петербурга, в районе Удельной, сообщают очевидцы.

На проспекте Энгельса, на трамвайных путях напротив дома 52, легковая машина сбила человека. Его накрыли. Очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что погиб мужчина. Максим утверждает, что наезд совершил водитель серебристого «Хёндэ Соляриса», а по словам Николая – водитель «Мазды», а погибший якобы был рабочим.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Накануне вечером на 75-м километре автодороги «Скандинавия» был насмерть сбит 66-летний мужчина, а в Красном Селе 8-летний школьник, попав под машину, получил травмы средней степени тяжести.



