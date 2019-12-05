«Зачастую они выходят за рамки здравого смысла». Госдума планирует ввести уголовную ответственность для слишком ретивых коллекторов

Уголовную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность планирует ввести в России комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Поводом стали массовые жалобы граждан на сборщиков долгов, которые игнорируют существующие ограничительные меры.

Подробности 5 декабря сообщил «Известиям» зампред комитета Александр Хинштейн. «К сожалению, к нам вновь поступают жалобы. Мы ни в коей мере не хотим вставать на сторону недобросовестных заемщиков. Те, кто взял деньги, должны за них рассчитываться. Но возвращаться в эпоху 1990-х, когда главным аргументом для возврата долга являлся паяльник и утюг, мы позволить не можем», – сказал парламентарий.

Он отметил, что уже принятых мер и ограничений оказалось недостаточно, а коллекторы выходят не только за рамки полномочий, но и «здравого смысла». Рабочая группа комитета решает, к какому разряду преступлений можно отнести незаконную коллекторскую деятельность, чтобы внести поправки в Уголовный кодекс.

В настоящее время уголовного наказания за превышение коллекторами полномочий не существует. Нарушителей могут привлечь по таким статьям УК, как ст. 163 «Вымогательство», а в случае если человек, у которого просят деньги, должником не является, по ст. 119 «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда» или ст. 116 «Побои».





Член думского комитета Адальби Шхагошев добавил, что Госдума будет «возвращаться к этой проблеме до тех пор, пока она не будет решена».

Ранее сообщалось, что коллекторам хотят полностью перекрыть доступ к работе с задолженностью россиян за жилищно-коммунальные услуги. В России уже принят закон не эту тему, однако для взыскателей оставлена лазейка, которую многие управляющие компании используют.

По данным Банка России, долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года. Каждый второй работающий житель страны, или 40 млн человек, отдают часть доходов банкам. В первом полугодии 2019 года долг россиян перевалил за 2 трлн рублей. Неоплаченные кредиты составляют уже четверть от всей массы задолженности, взыскиваемой с физических и юридических лиц судебными приставами. 2,5 млн человек лишились права покидать страну из-за проблем с оплатой кредитов.