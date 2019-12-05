В России готовится реформа ОСАГО. В Петербурге и Москве полис может подорожать на треть

Стоимость полиса ОСАГО в двух столицах может вырасти почти на треть. Это произойдет в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля, пишет 5 декабря газета «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

Реформирующий систему ОСАГО законопроект, который предусматривает введение повышающих коэффициентов для водителей, сейчас рассматривает Госдума. Согласно документу, их можно будет получить, например, за превышение скорости более чем на 60 километров в час, вождение в состоянии опьянения, пересечение двойной сплошной и проезд на красный свет. Сохранение коэффициента предусматривается за регион регистрации водителя.

В документе также содержится отмена коэффициента мощности двигателя, что расширит тарифный коридор на 30 процентов вверх и вниз. Сильнее всего это будет заметно в регионах, где проживает миллион жителей и более, отмечает издание. Так, в Подмосковье и Петербурге базовая ставка ОСАГО умножится на 1,7 и 1,8 соответственно, а в Москве, Перми, Челябинске и Казани — в два раза.

Отмечается, что подобные изменения содержались в аналогичном законопроекте Минфина, но в октябре он был отклонен.



