В России предложили новое наказание для СМИ. Судьи хотят защиты от давления и необоснованной критики

Судьи в России хотят получить защиту от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ. Информационную политику обсуждает Совет судей, пишут 5 декабря «Ведомости» со ссылкой на проект новой концепции.

Авторы документа предлагают разработать правовой акт, который будет регулировать освещение деятельности судов в средствах массовой информации, а также внедрить «эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ». В документе предусмотрена ответственность для журналистов за давление на суд.

Какие именно меры ответственности для СМИ предусмотрены, не уточняется, но авторы новой концепции называют актуальной проблему «скандализации правосудия», которая, по их мнению, подрывает доверие граждан к судам.

Отмечается, что в предыдущей концепции 2001 года акцент делался на организацию системы информационного обеспечения деятельности судебной власти, так как из-за информационной закрытости судов они оказались «в информационной блокаде».



