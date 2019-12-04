На проспекте Ленина школьник решил не ждать «зелёный» и угодил под машину. Авария попала на видео

«Лада» сбила восьмилетнего школьника в Красносельском районе Петербурга. Ребёнок не дождался зелёного сигнала светофора и решил рискнуть. Его друзья повели себя осторожнее.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, всё произошло вечером 4 декабря у дома 53 по проспекту Ленина. 32-летний мужчина за рулём «Лады» сбил школьника, который получил травмы средней степени тяжести.

В соцсетях опубликованы кадры ДТП. На них видно, как учащийся начальной школы сигает на жёлтый сигнал светофора. Его друзья остались на тротуаре.



