Фанаты «Спартака», арестованные за нецензурную брань, выйдут из изолятора на восемь дней раньше

Трое фанатов московского «Спартака» выйдут из-под ареста уже в эту субботу. Суд сократил им срок на 8 дней.

«Апелляционая инстанция 4 декабря изменила постановления Дзержинского районного суда и снизила срок ареста с 15 до 7 суток», – сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, задержали троих москвичей 1 декабря у отеля на Кирочной. Основанием послужила громкая нецензурная брань. Фанаты вину не признали и на заседании утверждали, что были задержаны полицией без причины. Суд назначил им наказание в виде 15 суток ареста.

Самое серьёзное, по околофутбольным меркам, наказание получил сегодня 34-летний заряжающий с сектора «Спартака» Валерий Бевз. Ему на полтора года запретили посещать стадионы и обязали выплатить пятитысячный штраф за нецензурное оскорбление Артёма Дзюбы в мегафон.



