СКА одержал десятую победу подряд. Армейцы с Невы не проигрывали с начала ноября

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» в среду, 4 декабря, в Петербурге. Армейцы выиграли со счётом 2:1 по буллитам.

Гол за СКА забил Андрей Кузьменко (52 минута), а автором победного буллита стал Евгений Кетов. Единственную шайбу «Ак Барса» забил Патрис Кормье (59).

Таким образом, петербуржцы продлили победную серию до 10 игр. Последнее поражение СКА потерпел 2 ноября.

Команда тренера Алексея Кудашова набрала 50 очков в 36 встречах и занимает первое место в Западной конференции.



