Золото, бриллианты, изумруды и рубины. Чечня заказала 20 медалей и орденов имени Кадырова на 4,5 млн рублей

Чечня выделила из бюджета 4,6 млн рублей на закупку 20 наградных знаков имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Ордена и медали должны быть выполнены из золота и драгоценных камней.

Тендер 4 декабря обнаружило на портале госзакупок «МБХ медиа». Подрядчик должен будет поставить 10 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750-й пробы. На лицевой стороне медали будет портрет Ахмата Кадырова, на оборотной стороне — его цитата: «Патриотизм доказывается не словами, а делом».

Медаль будет соединяться с колодкой, имитирующей флаг Чечни. Лицевая часть колодки должна быть инкрустирована 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами.

Кроме того, власти Чечни заказали 10 орденов Кадырова, сделанных также из золота 750-й пробы. Орден должен иметь форму круга диаметром не менее 33 мм и весить не менее 58 граммов. На лицевой стороне будет отлит портрет Ахмата Кадырова. На тыльной стороне – надписи: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Орден будет соединяться с колодкой, инкрустированной драгоценными камнями. Число и наименование камней в документах не уточняется. Поставить награды подрядчик должен будет до 31 декабря этого года.





Рамзан Кадыров был награжден медалью «Памяти Ахмата Кадырова» в октябре 2019 года. Эту же медаль в свое время глава Чечни вручал своей матери — Аймани Кадыровой — и председателю регионального парламента Магомеду Даудову, которого называют правой рукой главы Чечни.

Орден имени Ахмата Кадырова — высшая награда Чечни, учрежденная в 2004 году. Он вручается «за выдающиеся заслуги» перед республикой.