Трабер увеличил свою долю в «Приморском УПК», строящем портовый комплекс под Петербургом

В ООО «Приморский УПК», занимающемся строительством портвого комплекса на северном берегу Финского залива в Выборгском районе Ленобласти, произошло изменение в структуре собственников. Об этом 4 декабря пишет 47news со ссылкой на данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Доли перераспределили пятеро «старожилов» компании, уточняет издание. Доля легендарного петербургского бизнесмена, бывшего подводника Ильи Трабера увеличилась на 3,8% – с 24,7% до 28,5%. Его партнер Рамис Дебердеев, наоборот, уменьшил свою долю на 2,54% с – 24,7% до 22,16%. Владимир Даниленко увеличил свою долю так же, как Трабер — на 3,8% – до 19%. Доля Сергея Пупко и Артема Бегуна снизилась на 2,53% – с 15,2 до 12,67%. Новичок в компании — бывший гендиректор «Ленэнерго» Андрей Сизов — остался при своих 5%. Подробнее о партнерах Трабера читайте в материале «Фонтанки».

Напомним, «Приморский УПК» был зарегистрирован в 2015 году, компания собирается построить на берегу Финского залива возле Приморска портовый комплекс с угольным, зерновым и контейнерным терминалами. Кроме того, под Петербургом планируют вести перевалку минеральных удобрений и генеральных грузов. Строительство собираются завершить в 2022 году, объем инвестиций оценивается в 170 млрд рублей. Отметим, местные жители протестуют против порта и даже подали иск с требованием оценить воздействие нового терминала на природу. Заседание назначено на январь следующего года.



