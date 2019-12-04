Происшествия
Не трогай, это не на Новый год. В Петербурге сожгли 4,5 тонны камчатской икры
4,5 тонны подозрительной камчатской лососевой икры нашли сотрудники управления Россельхознадзора на складах в Московском и Фрунзенских районах Петербурга. Сожгли всё.
Как сообщает 4 декабря пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, обнаружить площадки для хранения контрафакта удалось при помощи анализа информации системы «Меркурий».
В ходе осмотра помещений была выявлена незаконно добытая икра лососевых пород рыб, поступившая из Петропавловска-Камчатского. Сотрудники управления насчитали 168 кубических контейнеров и 79 пластиковых «шайб». Находка потянула на 4,5 тонны. Никакими ветеринарно-сопроводительными документами товар наделён не был, маркировки производителя на таре тоже не нашлись.
«Крупная партия икры признана некачественной и опасной. Управлением были оформлены постановления о запрещении использования продукции по назначению, в декабре 2019 года весь товар был уничтожен методом сжигания. Управлением ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела», – отметили в пресс-службе.