Не трогай, это не на Новый год. В Петербурге сожгли 4,5 тонны камчатской икры

4,5 тонны подозрительной камчатской лососевой икры нашли сотрудники управления Россельхознадзора на складах в Московском и Фрунзенских районах Петербурга. Сожгли всё.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, обнаружить площадки для хранения контрафакта удалось при помощи анализа информации системы «Меркурий».

В ходе осмотра помещений была выявлена незаконно добытая икра лососевых пород рыб, поступившая из Петропавловска-Камчатского. Сотрудники управления насчитали 168 кубических контейнеров и 79 пластиковых «шайб». Находка потянула на 4,5 тонны. Никакими ветеринарно-сопроводительными документами товар наделён не был, маркировки производителя на таре тоже не нашлись.



