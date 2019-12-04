Путин рассказал, что США «планируют боевые операции» в космосе. Россия против, но продолжит укреплять орбитальную группировку

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию вооруженных сил в Сочи 4 декабря посвятил свое выступление космосу. Путин заявил, что США уже активно проводят военные операции в космосе, Москва же выступает против милитаризации этого пространства.

«Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции. Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», – подчеркнул президент.

Сегодня Путин уделил внимание театру, но военному: «Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство как театр военных действий, и соответственно планирует там боевые операции». На это военное совещание приглашен глава «Роскосмоса» Рогозин pic.twitter.com/kxbFSgdw1F — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 4, 2019

Путин напомнил, что в этом году завершилось развертывание космического комплекса высокоскоростной связи полного состава на геостационарной орбите. Кроме того, профильные предприятия осваивают «производство космических аппаратов на отечественной элементной базе».

Отметим, президент США Дональд Трамп ранее уже называл космос следующей важнейшей областью военных действий. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что альянс признал космос одной из сфер деятельности.



