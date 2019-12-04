Бывший директор НТВ вошел в список 50 самых влиятельных людей мира. Bloomberg назвал его «королем растительного наркотика»

Экс-директор НТВ Борис Йордан вошел в топ-50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg, опубликованного 4 декабря. Издание считает его «королем <растительного наркотика>» (название в российских СМИ указывать запрешено).

Компания Йордана Curaleaf является крупнейшим производителем растительного наркотика (применяемого в медицинских целях) в США. Ее рыночная стоимость составляет около 2,5 млрд долларов.

Помимо Йордана, в список Bloomberg также вошел выходец из России Михаил Харитонов — вместе с партнером Йоном Маккаулиффом он основал в США хедж-фонд Voleon, который заработал около 3 млрд долларов за последний год. Харитонов эмигрировал из России в 18 лет.

Напомним, Борис Йордан возглавлял телеканал НТВ в 2001-2003 годах, после этого СМИ перешло под контроль «Газпрома». Компанию Curaleaf бизнесмен приобрел в 2013 года (она была основана за три года до этого). Йордану сейчас принадлежит 30% акций компании, его состояние оценивают в 1,2 млрд долларов.



