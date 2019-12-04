В Instagram отказывают детям в регистрации. Соцсеть начала спрашивать возраст у пользователей

Instagram при регистрации новых пользователей начал спрашивать дату рождения. Об этом 4 декабря сообщается в официальном блоге соцсети.

Новая политика «позволит предотвратить регистрацию в Instagram маленьких детей и обеспечит безопасность молодежи», – говорится в сообщении компании. Отметим, в большинстве стран, согласно правилам соцсети, создавать аккаунты могут только люди старше 13 лет. Модераторы будут удалять аккаунты, которые принадлежат детям младше этого возраста.

В Instagram обещают, что дату рождения не смогут увидеть другие пользователи. Отметим, регистрацию до 13 лет запрещают большинство крупных соцсетей — например, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok.



