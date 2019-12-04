«Он также больше любит вино, чем водку». Путин подарил Вучичу ружье сербского короля и бутылку вина

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Сочи 4 декабря подарил своему сербскому коллеге Александру Вучичу ружье короля Милана I Обреновича. Вучич ответил иконой «Преображение Господне» XIX века.

«Я получил то, что стало для меня дороже всех тех наград, которые я получал до этого, — настоящее ружье короля Милана Обреновича, которое Россия в этом году купила на одном международном аукционе», — заявил Вучич.

Президентские подарки: Путин подарил Вучичу ружье сербского короля Милана I Обреновича, а в ответ получил икону "Преображение Господне" XIX века pic.twitter.com/lQINKscBIB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 4, 2019

Кроме того, Путин преподнес президенту Сербии бутылку вина, сделанного в районе Сочи. Вучич признал, что его любовь к вину общеизвестна.





«Путин знает, это не секрет. Я и сам как-то пил с ним дома, он может пить что-то еще, я могу вино, но он также больше любит вино, чем водку», — пояснил Вучич.

Напомним, по итогам переговоров в Сочи Путин обвинил Болгарию в затягивании строительства продолжения «Турецкого потока».