«Фонтанка» показывает, как на Марсовом поле погас вечный огонь, и как дал дёру юный злодей

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео «тушения» вечного огня на Марсовом поле в Петербурге. Из ролика понятно, что на памятный символ 4 декабря в 15.00 покусился юный злоумышленник.

Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала хулиганство школьника. На кадрах подросток с рюкзаком за плечами берёт кусок снега и кидает его в вечный огонь. Удостоверившись, что тот погас, юноша удирает в сторону Михайловского замка. Судя по реакции, поправший память павших и не усвоивший уроки патриотизма, осознавал что делал. Сейчас им занимается полиция.

Как заявили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по данному факту проводится проверка. Личность школьника устанавливается.





Ранее «Фонтанка» писала о происшествии с вечным огнем. Памятные знаки не должны затухать никогда: периодически такое случается из-за актов вандализма. В Петербурге неизвестные уже тушили пламя в 2018 году. Против хулиганов возбудили уголовное дело, их разыскивала полиция.

Впервые за 46 лет существования вечный огонь на Марсовом поле погас в 2003 году. Тогда специалисты реставрировали мемориал.