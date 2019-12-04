«Очень резкое торможение было». На Обводном девушку сбил трамвай

Девушка попала под трамвай в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 4 декабря. ДТП произошло у дома 150 по набережной Обводного канала.

О происшествии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Cанкт-Петербург». По их словам, в этом месте на Обводном остановки нет, а девушка якобы перебегала дорогу в неположенном месте.

«Очень резкое торможение было и все равно сбили. Повезло, что трамвай был почти пустой и одновагонный, так бы могло быть хуже. Маршрут трамвая 41», – написал свидетель Михаил.

Девушка получила травмы и была госпитализирована.



