На Сизова тушили автобус. «Факел» попал на видео

Пассажирский автобус вспыхнул в Приморском районе Петербурга вечером 4 декабря. «Факел» засняли очевидцы.

По словам свидетелей ЧП, транспорт был припаркован на обочине в районе дома №20 по проспекту Сизова.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, автобус принадлежит АО «УЮ» и развозит сотрудников. Заявка поступила в 19.20, с огнем справились через 13 минут.

По предварительным данным, пассажиров в салоне не было. О причинах происшествия пока не сообщается.



