В Петербурге у дома историка Олега Соколова прошла акция в память об убитой Анастасии Ещенко

Акция памяти убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко прошла в Петербурге на набережной реки Мойки рядом с домом историка Олега Соколова. Памятное мероприятие 3 декабря провели петербургская художница Дарья Апахончич и её американская коллега Николь Гарно.

Девушки принесли к реке белые хризантемы, свечи и человеческий силуэт из лёгкой белой ткани. Под песню «На речке, на речке, на том бережочке» они опустили это в воду, отметив, что лепестки цветов символизируют слёзы, а ткань – душу убиенной.

«Неподалеку от этого места тело девушки должно было остаться навечно лежать в воде, не как тело дочери своих родителей, молодой учёной, личности, а как вещь, мешающая тому, кто посчитал её своей. Крайняя точка объективации – это убийство. И только случайность открыла эту историю... но справедливости для его жертвы добиться уже невозможно», – написала петербургская художница в Facebook.





Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении Анастасии Ещенко, в настоящее время содержится в столичном СИЗО «Бутырка». Историк в заточении доволен всем, кроме туалета. В столице ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Историк сознался в том, что 7 ноября застрелил, а потом расчленил свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Он был арестован и не возражал против этой меры, но адвокат намерен решение обжаловать, заседание по апелляции состоится 5 декабря в Санкт-Петербургском городском суде.

«Фонтанка» нашла приговор Соколову от 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором он был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в личных отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он, по ее словам, едва не убил.