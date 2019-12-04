МИД Украины обиделся на президента Казахстана, который не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

МИД Украины обиделся на президента Казахстана, который не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Это следует из комментария внешнеполитического ведомства, обнародованного вечером 4 декабря.

"Глибоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання Президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією",



-@KaterynaZelenko



? https://t.co/Xo7aauom6K pic.twitter.com/OPGe0wf2LW — MFA of Ukraine ?? (@MFA_Ukraine) 4. Dezember 2019

«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией... Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ – организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств», — заявил МИД.





Министерство отметило, что Киев всегда рассматривал Казахстан как своего партнера и друга.

«Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан», — говорится в сообщении.

По словам МИД Украины, эти основы зафиксированы в подписанном в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве. Украинские дипломаты подчеркнули, что слова Токаева не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года.

Ранее, как писала "Фонтанка", Токаев заявил в интервью Deutsche Wellе, что власти Казахстана не называют воссоединение Крыма с Россией в 2014 году «аннексией».