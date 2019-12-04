Ford и McDonalds объединились, чтобы делать запчасти для автомобилей из кофейной шелухи

Ни один автомобиль пока что невозможно произвести без деталей из пластика. Однако пластик из нефтепродуктов весьма вреден для природы. Один из способов уменьшить этот вред – по возможности использовать вместо традиционных пластмасс различные природные и биоразлагаемые материалы.

Оригинальную технологию производства пластиковых деталей для автомобилей разрабатывают совместно Ford и канадская сеть ресторанов McDonalds, сообщает 4 декабря CNET. По этой технологии в качестве сырья используется кофейная шелуха, которая остается после прожарки зеленых кофейных зерен.

К сожалению, использовать получаемый материал «в чистом виде» для изготовления пластиковых элементов конструкции автомобиля невозможно, но шелуху можно применять в качестве наполнителя в сочетании с обычными пластмассами на основе нефтепродуктов. Полностью вреда природе избежать в таком случае не удается, но можно существенно уменьшить его.

Процесс, предложенный неожиданным альянсом автопроизводителя и сети ресторанов, заключается в сжигании шелухи в бескислородной среде. Далее в полученный в результате порошок-наполнитель добавляется обычный пластик, и из этой массы формируются гранулы, которые, в свою очередь, являются сырьем для изготовления пластиковых деталей.





При этом выяснилось, что «кофейные» пластмассы лучше переносят нагревание, чем традиционные. Поэтому новый материал подходит, например, для изготовления корпусов фар или кожухов для двигателей. Более того, пластмасса с «добавлением кофе» примерно на 20 процентов легче, что тоже существенно при производстве автомобилей.

Пока что Ford планирует использовать новый материал лишь для фар и подкапотных кожухов, но в будущем намерен расширить его применение для «широкого круга частей автомобилей Ford и Lincoln». Вот что получается, если две проблемы – загрязнение окружающей среды и утилизацию отходов – объединить в одну новую технологию. Из двух минусов вполне может выйти большой плюс.