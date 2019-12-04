«Мое дело маленькое». Суд отказался отменить выборы в «Семеновском», где неизвестный утащил бюллетени через окно

Судья Ленинского районного суда Александр Батогов 4 декабря отказался удовлетворить иск об отмене результатов выборов депутатов по УИК № 40 в муниципальном образовании «Семеновский», сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний. В ночь выборов неизвестный через окно забрался в кабинет, где хранились бюллетени, и попал в обзор камер с толстой пачкой бумаг в руках.

Иск подал кандидат в депутаты от «Яблока» Александр Зайцев. В ночь выборов на этом участке неизвестный проник в окно директорского кабинета школы № 522, где располагался избирательный участок. Именно в этом помещении хранились бюллетени муниципальных выборов, пока документацию по губернаторским выборам везли в территориальный избирком. На память визитер оставил след ботинка на подоконнике и отпечатки пальцев. Обратно мужчина выбрался уже с толстой пачкой документов.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали его пробежки, видеозаписи участники процесса просмотрели на предыдущем заседании. Как полагает Зайцев, неизвестный просто подменил хранящиеся в кабинете бюллетени: при подсчете документы выглядели совсем новыми, хотя в ходе голосования листы успели измяться.

Ответчик утверждает, что подмены не производилось, а представленные истцом доказательства не могут служить причиной для признания, что результаты волеизъявления граждан установить невозможно.





Представитель ИКМО привел свидетеля, который был представлен суду как наблюдатель, присутствовавший на избирательном участке, однако никаких подтверждающих документов не представил. Николаев Валентин Петрович, как он сам себя отрекомендовал, предприниматель, на большинство вопросов ответить не смог и продемонстрировал слабую осведомленность работавшего на выборах наблюдателя.

«Молодой человек должен был унести первую копию в ЦИК», – сообщил свидетель, охарактеризовав так перерыв между подсчетами губернаторских и муниципальных выборов. На просьбу назвать отличительную черту лица председателя Алихана Цороева, даже с подсказкой, что такие имеются, свидетель заявил: «Я не вглядываюсь в черты, тем более в мужчинах». Тем не менее у главы УИКа № 40 запоминающаяся восточная внешность.

Он не смог описать расположение директорского кабинета относительно входа (хотя мимо него ходили все, кто следовал на избирательный участок на втором этаже). Более того, Николаев показал, что присутствовал при приезде полиции по вызову о краже и стоял в коридоре около этого помещения. Однако Александр Зайцев, который был на участке, подтвердил, что этого человека там не было.

Туманно Николаев описал и процесс получения удостоверения наблюдателя. «Мне его не возвращали. Была какая-то справка, я посчитал, что мне она не нужна. Там была моя фамилия. Мое дело маленькое», – заявил он.

Зайцев подтвердил, что намерен обжаловать решение в Городском суде. И запросить данные реестра присутствовавших на участке после закрытия УИКа для подсчета бюллетеней. Истец уверен, что Валентина Николаева среди них не окажется.