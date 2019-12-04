В Петербурге эвакуировали Университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Аудитории проверяют кинологи

Петербургский университет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича пошёл на выход вечером 4 декабря. Всех студентов и преподавательский состав эвакуировали из-за сообщения о бомбе.

О прерванных занятиях сообщают очевидцы в соцсетях, добавляя, что на месте работают полиция и кинологи с собаками.

Ранее в Петербурге были эвакуированы семь судов. Шантажисты все так же требуют 120 биткоинов с православного бизнесмена Малофеева. Список должников, впрочем, пополнился 35-летним бывшим сотрудником ФСБ Антоном Немкиным.



