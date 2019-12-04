«Предприниматель должен крутиться». Смольный забрал у малого бизнеса канат

Вместо брошенного утопающим бизнесменам перед выборами губернатора каната власти Северной столицы призвали их поверить в свои силы, выйти из тени и включиться в ритм нацпроектов. «Или исчезнут проблемы или мы», - ответил бизнес.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

«Как говорилось в известном фильме, каждый год мы с друзьями встречаемся в бане», – сказал, открывая XVII форум малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга 4 декабря вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Последовавшая за приветствием официальная часть с перерезанием ленточки и дежурным обходом стендов районов резко контрастировала со стилистикой прошлогоднего мероприятия, когда свеженазначенный и.о. главы города Александр Беглов появился не только на красной дорожке, но и на одной из сессий, где признался в любви бизнесу, пообещал решить его проблемы и буквально бросил ему «канат помощи» со словами: «Держитесь крепко, попробую вас всех вытащить».

В этот раз бизнес-сообщество не дождалось не только яркого перформанса, но и просто возможности лицезреть губернатора: глава города в последний момент передумал открывать форум лично. Заменявший Александра Беглова Евгений Елин призвал бизнес «делиться историями успеха», «начать диалог с органами власти», а также поддержать Смольный в нелегком деле реализации президентских поручений. «Мы живем в режиме нацпроектов.<...> Без вас не можем, надо вместе», – сказал вице-губернатор.

Задачу усилить поддержку малого бизнеса Владимир Путин поставил еще в 2018 году. «К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь – вырасти с 19 млн до 25 млн человек», – говорил он. Даже если экономика будет расти всего лишь на 2% в год, оборот небольших и средних предприятий к 2025 году должен будет вырасти на 24 трлн рублей, подсчитывали эксперты.

Сейчас в Петербурге работает 362 тысячи малых и средних предприятий, что на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам 2018 года Смольный оценивал их оборот в 2 трлн рублей. Данные за 2019-й Петростат публиковал только отдельно по малым предприятиям и только на конец второго квартала. Судя по официальной статистике, несмотря на сокращение численности, выручки росли, хотя и медленнее инфляции, – на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Но для выполнения целей нацпроектов таких темпов недостаточно, признают в Смольном.





Чтобы выполнить наказ президента по ускорению развития малого бизнеса, городские власти решили перестать его субсидировать. Как рассказала начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства Татьяна Пахомчик, в 2019 году город выделил на шесть программ 103 млн рублей, но осчастливить удалось лишь 0,03% предпринимателей. Кроме того, субсидии создают неравные условия. «Компенсируя часть платежей за аренду, мы вытаскиваем одних, но топим других», – сказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин.

В 2020 году чиновники решили провести эксперимент: поддерживать рублем будут только социальный бизнес, тогда как остальные средства – чуть более 100 млн рублей – передадут в Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Организация выдает займы до 5 млн рублей и сроком до 3 лет по ставкам 3–7% годовых.

Также город намерен доверить оказание помощи бизнесу специализированной организации «Мой бизнес». Новое «единое окно» начало работу в конце ноября и частично забрало функционал у Центра поддержки предпринимательства. Как ранее сообщала «Фонтанка», институт создан на базе Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе. Финансирование на 2019 год составит примерно 200 млн рублей, половину суммы выделит МЭР, половину Смольный.

Отличием от прежнего «единого окна» в лице ЦРПП будут «более глубокие услуги»: например, там будут устраивать не только семинары, но и отправлять предпринимателей на заграничные стажировки.

Но в целом риторика чиновников образца конца 2019-го года сводилась к тому, что бизнесу стоит уповать на собственные силы и не жаловаться на «плохую экономическую ситуацию».

«Как у народа денег нет? 3,5 тыс. кв. м жилья ввели. Негры туда приехали? Нет, ленинградцы свои условия улучшили», – заявил Юрий Калабин. Предпринимателям, пожаловавшимся на засилье контрафакта, чиновник предложил не ждать помощи от властей, у которых попросту не хватает ресурсов, а заняться саморегулирванием.

А спрашивать с бизнеса будут больше. По словам Юрия Калабина, Смольный не будет отказываться от введения торгового сбора и намерен запустить его в 2021 году, когда прекратит действовать единый налог на вмененный доход. Кто и сколько будет платить, чиновники пока не решили. На данный момент у городских властей есть понимание, что сбор, как и сейчас в Москве, будет взиматься в зависимости от размера торговой площади. На его сумму можно будет снизить налог на прибыль. «Добросовестный бизнес больше платить не будет, сбор коснется тех, кто не платит», – сказал Юрий Калабин. На расчет экономической модели город потратит 25 млн рублей, конкурс будет объявлен в первом квартале 2020 года.





Чиновников поддержала налоговая. Малый бизнес показывает приличные обороты, но отражает в отчетности минимальную прибыль, сказала Ирина Панченко, начальник отдела налогообложения юридических лиц и камерального контроля УФНС по Петербургу. Но для контроля над тысячами мелких юрлиц у ведомства не хватает рук.

Тут бизнес взроптал. «Растет нагрузка. Бизнес подходит к порогу рентабельности», – заявил Олег Ванюков, председатель общественного совета по малому предпринимательству при главе Красносельского района. По мнению предпринимателей, торговый сбор только усугубит ситуацию для бизнеса, но ничем не поможет городу: судя по опыту Москвы, квазиналог повлечет огромные издержки на администрирование, но увеличение поступлений в бюджет будет незначительным. Поэтому предприниматели решили обратиться к губернатору Александру Беглову с просьбой взимать торговый сбор только с крупных сетей, освободив от него небольшие предприятия.

Брошенный в прошлом году губернатором «канат помощи» пока не вытащил петербургский бизнес из проблем: на тематических сессиях обсуждались те же кейсы, что и год назад. «Каждый год задаем одни и те же вопросы, и ничего не делается», – отметил Юрий Жорно, руководитель группы «Ковчег».

К примеру, бизнес так и не договорился с КГА о корректировке эстетических регламентов, из-за которых значительная часть вывесок оказалась вне закона. Федеральные власти только добавили головной боли: законопроект о защите фасадов домов-памятников запрещает размещение на них оборудования. Под это определение в теории могут попасть не только кондиционеры, но также воздуховоды, что поставит вне закона работу общепита. Вне закона могут оказаться даже вывески, отмечает Илья Тарасов, руководитель подразделения юридического согласования Amrest.

Остался нерешенным вопрос и с летними кафе, которые в отличие от стационарных не могут торговать крепким алкоголем. Но снова усугубить проблемы намерен федеральный законодатель, грозящий ограничить продажу спиртного в кафе и ресторанах небольшой площади. «Введение поправок, которые дадут собственникам жилья в доме право менять размер допустимой площади для такого бизнеса, создаст возможность для шантажа», – считает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков.

«Предприниматель должен крутиться: не пошел вид бизнеса, начал другой. А мы должны подстраиваться», – сказала депутат ЗакСа Ирина Иванова. Если власти решат все проблемы предпринимателей, те перестанут приходить на форум, пошутила она. «Мы в двух случаях не придем: или проблем не будет, или бизнеса», – невесело заключил бизнес.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»