Трамп досрочно покинул саммит НАТО. Пресса утверждает - он обиделся

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул мероприятия юбилейного саммита НАТО в Лондоне вечером 4 декабря. Лидер США даже отменил финальную пресс-конференцию, заявив, что он много раз общался со СМИ во время своей двухдневной поездки. Об этом он сообщил в твиттере.

«Когда сегодняшние встречи закончатся, я вернусь в Вашингтон, – сказал Трамп в своем твиттере. – Мы не будем проводить пресс-конференцию при закрытии НАТО, потому что мы сделали так много за последние два дня. Счастливого пути всем!»

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. Dezember 2019





Трамп добавил, что проведет заключительные двусторонние встречи с Данией и Италией на гольф-курорте недалеко от Лондона перед отлётом в Вашингтон.

Зарубежная пресса тут же начала писать о том, что президент США всё-таки обиделся на коллег. Ещё накануне на предварительных встречах в Лондоне были выявлены разногласия в альянсе НАТО, напоминает Рейтерс. Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за комментарий о стратегической «смерти мозга» НАТО и назвал союзников, которые слишком мало потратили на оборону, «преступниками». Тем не менее Макрон на пресс-конференции после двусторонних переговоров с Трампом проигнорировал его колкости насчет "смерти мозга" военного блока и заявил, что Европе нужно задуматься о создании собственных вооруженных сил и партнёрстве с Россией. А уже сегодня Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным», после того как премьер-министр Канады высказался о нем на приеме, устроенном королевой Елизаветой в Букингемском дворце накануне вечером. Там лидеры стан обсуждали незапланированное общение Трампа с прессой, которое затянуло начало мероприятия. Трюдо сообщил, что такое поведение Трампа привело в замешательство даже охрану президента США, у которой от такого "отвисли челюсти".