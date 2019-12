Трамп досрочно покинул саммит НАТО. Пресса утверждает - он обиделся

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул мероприятия юбилейного саммита НАТО в Лондоне вечером 4 декабря. Лидер США даже отменил финальную пресс-конференцию, заявив, что он много раз общался со СМИ во время своей двухдневной поездки. Об этом он сообщил в твиттере.

«Когда сегодняшние встречи закончатся, я вернусь в Вашингтон, – сказал Трамп в своем твиттере. – Мы не будем проводить пресс-конференцию при закрытии НАТО, потому что мы сделали так много за последние два дня. Счастливого пути всем!»

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all!