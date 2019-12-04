Мировой автопром в 2019 году лишится по крайней мере 80 000 рабочих мест

В течение 2019 года ведущие мировые автопроизводители сократят по крайней мере 80 000 рабочих мест. Большинство сокращений придется на Германию, там только на прошлой неделе Daimler и Audi объявили о предстоящем увольнении 20 000 работников. Также сильно «похудеют» автомобильные компании в США и Великобритании.

Нынешний год может оказаться одним из самых худших для работников автомобильной промышленности по всему миру, пишет 4 декабря индийская The Print, ссылаясь на оценки агентства Bloomberg. На фоне общего падения спроса и поистине тектонических сдвигов в технологиях автопром вынужден идти на крайние меры просто для того, чтобы выжить.

О крупных сокращениях объявили не только немецкие компании, но также General Motors, Ford и Nissan. Японский автопроизводитель на фоне затянувшегося скандала с бывшим главой альянса Renault-Nissan Карлосом Гоном терпит значительные убытки и вынужден пойти на беспрецедентные сокращения 12 500 работников.

Спад в автопроме затронул и крупнейший мировой авторынок – Китай. К примеру, только одна компания NIO, производящая популярные электромобили, вынуждена была сократить штат на 20 процентов.





Вынужденные сокращения уже привели к массовым протестам. В Штутгарте впервые за много лет на улицу вышли 15 000 человек, чтобы заявить о своем несогласии с увольнениями. В США более 40 тысяч рабочих-«почасовиков» General Motors провели крупнейшую за последние 50 лет 40-часовую забастовку, которая привела лишь к тому, что GM согласился оставить один из четырех предназначенных к закрытию заводов.

Мировой автопром вступил в фазу коренной перестройки, и поэтому изменения в количестве и структуре работников неизбежны. «Электрификация» автотранспорта приводит к значительным сокращениям трудозатрат как на производство, так и на обслуживание автомобилей, и, следовательно, тысячи рабочих рук окажутся «лишними». Однако часто, увольняя одних, компании нанимают других. Особенно востребованными оказываются специалисты по IT и системам «искусственного интеллекта».