Hyundai подсчитал стили вождения: их оказалось почти 37 тысяч

Корейский автопроизводитель Hyundai совместно с Уорикским университетом провел исследование, в котором приняли участие более 2000 британских водителей, и пришел к выводу, что существуют 36 750 различных стилей вождения. Каждый стиль определяется сочетанием шести основных факторов, среди которых немалую роль играет и тип автомобиля.

В первую очередь, корейскую компанию интересовало, как транспортные средства на альтернативном топливе и электромобили влияют на поведение водителя, сообщает 4 декабря Motor1. Среди основных выводов – водители таких машин в целом ведут себя на дороге гораздо спокойнее тех, кто ездит на бензине.

Среди параметров, которые фиксировались с помощью специального оборудования, были, например, движения глаз и выражение лица водителя, частота сердечных сокращений, плавность руления и пользования педалями, а также скорость принятия решений. Кроме такого «объективного» контроля, исследователи провели опрос, в котором просили водителей охарактеризовать свой стиль вождения.





28 процентов британских водителей охарактеризовали себя как «уверенных», 24 процента – как «предсказуемых» и 19 процентов – как «спокойных». «Нервными» и «агрессивными» честно назвали себя по 7 процентов водителей. Как и следовало ожидать, «уверенными» себя считают в основном мужчины, а «нервными» – женщины.

95 процентов уверяли, что никогда не пользовались звуковым сигналом, чтобы выразить свое неудовольствие поведением других водителей, 42 процента заявляли, что всегда пропускают автобусы и более трети – всегда благодарят соседей по дороге, когда те их пропускают.

Кроме указанных объективных и субъективных факторов, на стиль вождения влияет тип транспортного средства, причем один и тот же водитель за рулем хэтчбека или кроссовера будет вести себя по-разному. Даже музыка, звучащая в салоне, может оказывать влияние на поведение водителя за рулем.

В целом исследование показало, что водители электромобилей и автомобилей на топливных элементах (то есть таких, которые выпускает Huyndai) – более спокойны и менее агрессивны, чем водители традиционных автомобилей. Любопытно, что это отражается даже на том, какую музыку они выбирают: в электромобилях гораздо чаще звучит классика или джаз.