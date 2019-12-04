Подземный конфликт выходит на проектные мощности. «Метрогипротранс» пришел за деньгами к главе петербургского конкурента

Московский «Метрогипротранс» подал 60-миллионный иск к гендиректору «Ленметрогипротранса» Владимиру Маслаку. Тот утверждает, что его подставили собственные ревизоры.

проект станции "Юго-Западная", выполненный столичным "Метрогипротрансом"

Судя по базе арбитражного суда, иск был подан 2 декабря. Верить ей, впрочем, надо с оговорками: тот, кто выгружал туда информацию, несколько погорячился и в сумму требований вписал 590 млн рублей. По данным «Фонтанки», реальный объем ровно в 10 раз меньше. А началось все с отчета ревизионной комиссии, которая творчески развила претензии налоговиков к одному из главных проектировщиков петербургского метро. Его единственный конкурент и по совместительству акционер принял это как сигнал к действию.

В самом «Метрогипротрансе» отказались комментировать по телефону суть иска и его сумму, настояв на письменном запросе. Запрос ушел по адресу, ответа нет. Однако «Фонтанка» знает, откуда могут расти корни претензий «Метрогипротранса». Напомним, эта столичная компания делит с ЛМГТ практически весь рынок подземного проектирования в Петербурге, одновременно владея 8,5% акций конкурента. Последний крупный контракт, который москвичи увели как раз из-под носа у «Ленметрогипротранса», – проектирование участка коричневой линии метро почти на миллиард рублей. Еще один недавний аттракцион – сравнивать не пошедшие в дело эскизы ЛМГТ для станций «Казаковская» и «Путиловская» и то, что вместо этого нарисовал «Метрогипротранс».

История началась с налоговой проверки, которая проходила в «Ленметрогипротрансе» 2 года назад. Её результаты показали, что в 2014–2016 годах компания допустила ряд нарушений; в частности, неправомерно применяла налоговые вычеты в рамках проведения работ по горно-экологическому мониторингу. Контракт на мониторинг при строительстве Невско-Василеостровской линии КРТИ и ЛМГТ заключили в 2015 году, стоимость его – 442 млн рублей. Любопытно, что, судя по актам, компания продолжает отчитываться по этим работам до сих пор, а лимит финансирования на 2019 год составляет почти 60 млн рублей.

Если верить документам предприятия, к этим работам привлекали компании «Спецком» и «Строймонтаж», созданные в 2012–2013 годах. «Спецкомом» на тот момент владела и управляла Людмила Успенская; судя по выручке в 136 млн в прошлом году, компания вполне себе работала, однако под новый год там одновременно сменились и собственник, и директор. Единственным владельцем и руководителем «Строймонтажа» числится Сергей Николаев. Здесь все плохо: есть решения ФНС о блокировке операций по счетам, сведения в ЕГРЮЛ и адрес компании признаны недостоверными, да и вообще она ликвидируется. И то и другое – малые предприятия с минимальной численностью работников. Сами формулировки налоговой заставляют вспомнить претензии инспекции к строителям «Театральной» от 2016 года: тогда фискалы решили, что СМУ-11 «Метростроя» неправомерно приняло к вычету суммы НДС по операциям с несколькими подрядчиками, хотя реальных взаимоотношений с ними не было.





Налоговая рассмотрела акты работ «Спецкома» на 9,6 млн рублей и «Строймонтажа» – на 6 млн, после чего выставила ЛМГТ недоимки и пени на 5,6 млн рублей. Вполне подъемная сумма для предприятия с выручкой в полтора миллиарда по итогам года. Однако то, что упустили налоговики, не упустила ревизионная комиссия самого «Ленметрогипротранса», которая проверяла финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

В мае 2019 года был составлен протокол: согласно ему, общий объем работ по актам сдачи-приемки со «Спецкомом» составил 11,7 млн, а со «Строймонтажом» – 41,7 млн рублей. Причем, по данным «Фонтанки», во втором случае комиссия прямо сообщает, что оплачено 25,7 млн, а остальное числится как долг ЛМГТ перед подрядчиком, «фактически не выполнявшим работу». Полный же объем работ по договорам с этими компаниями составляет 59,1 млн рублей – такая же сумма указана в нынешнем исковом заявлении «Метрогипротранса» к Маслаку.

«Фонтанка» не знает наверняка, как рассчитывалась сумма ущерба; однако если предположить, что один из акционеров все эти контракты считает фиктивными, то он может обратиться в суд, чтобы вернуть уплаченные средства в общество. Напомним, «Метрогипротрансу» принадлежат 8,5% ЛМГТ. То, что совпадение в суммах не случайно, подтверждает лаконичный комментарий самого генерального директора «Ленметрогипротранса». «Да, мы знаем про иск, но претензию "Метрогипротранса" не признаём, – сообщил Маслак. – Выводы ревизионной комиссии, которые легли в основу иска, не соответствуют действительности, что мы и намерены доказать в суде».

Надо учесть, что неурядицы, которые преследуют «Ленметрогипротранс», происходят на фоне внутренней войны в компании. Воюют совет директоров и гендиректор. В частности, совет своим решением резко ограничил полномочия Маслака, что и отсекло предприятие от контракта на Красносельско-Калининскую линию. В свою очередь, председатель совета директоров компании Маргарита Соловьева была уволена со штатной должности начальника электротехнического отдела. Характерно, что одним из предлогов для этого были якобы выгруженные ею в публичное облако данные, которые относятся к коммерческой тайне. А если точнее – как раз информация по горно-экологическому мониторингу на стройке зеленой линии. Сама Соловьева заявила «Фонтанке», что все эти данные лежат в публичном поле и самого факта загрузки в облако она не помнит. Увольнение она оспаривает в судебном порядке, на 9 декабря назначено очередное заседание.

Еще один сюжет – интерес со стороны «Метрогипротранса» к полной покупке ЛМГТ: о нем сообщают собеседники «Фонтанки» в компании. Ранее «Коммерсант» писал об официальном предложении, которое получили мажоритарии ЛМГТ – «Ветеран Ленметрогипротранса» (64,38%) и «Балтметропроект»(25,48%). У них отношения с советом директоров тоже не ладятся: при переизбрании совета его члены отклонили кандидатуры, которые выдвинули главные акционеры. Те в результате проигнорировали собрание, совет не был переизбран и сейчас ограничен в полномочиях.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»