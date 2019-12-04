Контейнерный терминал в Шушарах возобновил работу после пожара

Пострадавший в пожаре склад компании АО «Логистика-Терминал» восстановил работу 4 декабря после пожара, об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ПАО «ТрансКонтейнер». Обработка контейнеров продолжается в полном объеме.

Приостановка работы контейнерного терминала на Московском шоссе, 54, во вторник, 3 декабря, была связана с работой экстренных служб МЧС. Заминка не отразится на декабрьских планах по обработке контейнеров, уверяют в компании.

Пожар на складе АО «Логистика-Терминал» вспыхнул 3 декабря в 2:13. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его к восьми утра, а полностью потушить – в 19.40.

Пламя охватило участок площадью 6 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил около 4 тысяч тонн каучука (в порошке) и примерно одну тонну фанеры. Эксперты оценили ущерб в 3 млн долларов.



