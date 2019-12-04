На проспекте Ветеранов и Фурштатской улице водителей подвинет водопровод

В Петербурге в ближайшие дни изменят схему движения транспорта по двум улицам из-за работ по прокладке водопровода. Фурштатскую улицу ограничат на несколько дней, а на проспекте Ветеранов новый этап работ продлится до января.

Как сообщает 4 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, с 5 декабря ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» начинает следующий этап работ на проспекте Ветеранов. В связи с этим до 10 января 2020 года движение на участке от улицы Партизана Германа до моста Ветеранов, без перекрестка с Авангардной улицей, будет ограничено.

А с 6 по 8 декабря закрывается движение по четной стороне Фурштатской улицы, на участке от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского. Там прокладывает водопровод ООО «СТАДИЯ». Объезд предусмотрен по Потемкинской улице, улице Чайковского, проспекту Чернышевского и Кирочной улице.



