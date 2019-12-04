«Я начал худеть, ничего не успеваем». Депутат Госдумы пожаловался на «неприлично большие» штрафы и скромные служебные квартиры

Служебные квартиры и «другие понты» – не то, ради чего стоит идти в Госдуму, а депутаты «теряют в весе» и «ничего не успевают». На это посетовал депутат от «Единой России» Александр Петров в интервью 4 декабря.

Свердловский парламентарий рассказал, что в Госдуме правила становятся всё жестче. За больничный наказывают «денежно», а за прогулы «очень денежно». По его словам, штраф за пропуски заседаний «неприлично большой» и составляет 46 тысяч рублей, цитирует депутата «Znak.com».

По словам Петрова, депутаты – народ подвижный и во время долгих обсуждений выходят из зала, чтобы поесть и даже сделать укол. Многие политики уже не молоды, им за 60. Для этого даже переместили медкабинет – поближе к залу заседаний.

Парламентарий отметил, что сам старается поесть за 15 минут, чтобы не пропускать обсуждение законопроекта. «Я начал худеть, потому что ничего не успеваем», – поделился Петров. Он также рассказал, что в Госдуме есть специальный человек, который собирает всех к началу голосования.





Петров уверен, Госдума – не место для безделья, там «надо пахать», а идти туда ради дорогих квартир и «других понтов» бесполезно. По словам парламентария, сейчас у него служебная трехкомнатная квартира на 110 квадратных метров, но такое жилье – «это не то, о чем нужно мечтать».

«Извините, но простынь со штампом раздражает. Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать. Потому что нельзя, комиссия все проверяет», — поделился Петров.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в сентябре 2017 года заявил, что в Госдуме открылось первое в ее истории пленарное заседание, которое не прогулял ни один депутат. В зале присутствовали 422 депутата, как и было заявлено.

В 2018 году средняя заработная плата депутата Госдумы после уплаты подоходного налога в 13% составила 347,4 тыс. руб. (до налога — 399,3 тыс. руб.).