Снова трое, в том же месте. Порошенко, Тимошенко и Вакарчук грозятся собрать новый "майдан" 8 декабря

Проигравшие президентские и парламентские выборы Владимиру Зеленскому и его партии украинские политики грозят устроить в столице страны массовые акции протеста.

4 декабря руководители трех оппозиционных украинских партий – "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса" – призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию, чтобы призвать власть не нарушать "красные линии" в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина). Соответствующее обращение подписали в среду лидеры партий Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук, сообщил в "Фейсбуке" депутат от "Европейской солидарности", а некогда спикер Верховной рады Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину, – отмечается в обращении. – Накануне нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" – требованиях украинского народа, которые власть не может игнорировать".





Три оппозиционера считают, что власть не должна допускать никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также относительно "деоккупации и возвращения Крыма". Кроме того, руководители оппозиционных партий назвали "красной линией" выборы на неподконтрольных территориях в Донбассе до "выполнения условий безопасности и деоккупации". Лидеры партий также предупредили власть о том, чтобы она не прекращала международные судебные процессы против России.

Саммит лидеров нормандского формата запланирован на 9 декабря в Париже.

Напомним, что госпереворот на Украине, случившийся 21 февраля 2014 года и известный как "Евромайдан", привел к власти Петра Порошенко. Он стал президентом страны. В эти же дни экс-премьер Юлия Тимошенко была освобождена из тюрьмы, где отбывала срок за хищения. Лидерами протестов тогда были тоже три политика – нынешний мэр Киева Виталий Кличко, будущий премьер страны Арсений Яценюк и глава националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок. Андрей Парубий тогда руководил боевиками майдана.