Два пешехода угодили под машины на Приморском шоссе и проспекте Непокоренных, оба - на «зебре»

Очевидцы сообщают о двух ДТП с пешеходами, произошедших в Петербурге днем и вечером 4 декабря. Вечернее происшествие не предотвратили ни пешеходный переход, ни «лежачие полицейские».

На 37-м километре Приморского шоссе вечером 4 декабря сбили пешеходе на нерегулируемом пешеходном переходе, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Валентин. Отметим, что на подъезде к «зебре» установлены три «лежачих полицейских».

О состоянии потерпевшего не сообщается. Информация о произошедшем уточняется.





Еще одно ДТП произошло в 14:20 на перекрестке проспекта Непокоренных с улицей Бутлерова, сообщил в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ренат. «Мужчина на «Мерседесе» поворачивал на заканчивающийся зелёный, и в этот момент другой мужчина перебегал п/п на заканчивающийся зелёный и попал под колеса «немца», – рассказал очевидец.

По его словам, водитель автомобиля незамедлительно оказал пострадавшему помощь и вызвал «скорую».