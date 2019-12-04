Путин: Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но пока условия «экономически неприемлемы»

Российский президент Владимир Путин поддержал сохранение украинского транзита газа в Европу, однако заметил, что условия украинской стороны – неприемлемы.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет», – цитирует 4 декабря заявление Путина ТАСС.

По его словам, условия украинских транзитеров «экономически неприемлемы». Владимир Путин выразил надежду, что переговоры смогут решить этот вопрос. «Я надеюсь, что это запросная позиция, удастся как-то позиции согласовать», – отметил российский президент.

Напомним, что вопрос транзита с 2020 года обсуждался на уровне министров энергетики на переговорах в Вене, однако окончательное решение стороны пока не выработали. Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года. Евросоюз выступает за сохранение транзита через Украину.



