На Марсовом поле погас вечный огонь. Вандалы закидали его снегом

На Марсовом поле в Петербурге ненадолго погас вечный огонь. Вечером 4 декабря неизвестные закидали его снегом, но пламя оперативно разожгли. О случившемся «Фонтанке» сообщили читатели.

Фото: читатель "Фонтанки" Владимир

В «ПетербургГазе» информацию подтвердили и рассказали, что сотрудники службы выехали на место по вызову очевидцев между 17 и 18 часами и не нашли повреждений в системе. Оборудование оперативно очистили, горение восстановили.

Памятные знаки не должны затухать никогда: периодически такое случается из-за актов вандализма, когда прохожие намеренно закидывают огонь. В Петербурге неизвестные уже тушили пламя в 2018 году. Против хулиганов возбудили уголовное дело, их разыскивала полиция.

Впервые за 46 лет существования вечный огонь на Марсовом поле погас в 2003 году. Тогда специалисты реставрировали мемориал.



