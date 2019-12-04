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04.12.2019 17:53
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«На танке прокатим, из полевой кухни накормим». Военные вузы Петербурга не дрогнули перед анонимными минёрами

После судов минёры решили терроризировать вузы Петербурга. Но учебные заведения устояли перед фейковыми угрозами.

Как стало известно «Фонтанке», 4 декабря около 16.00 в полицию Московского района пришло письмо с сообщением о заминировании. В списке значилось 17 вузов, в том числе пять военных. «Фонтанка» позвонила в несколько учреждений, ни в одном из них эвакуацию не подтвердили. А в Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала Хрулёва ещё и пригласили на новогодний утренник и учения. «На танке прокатим, из полевой кухни вас накормим», — отметил собеседник.

Сегодня из-за онлайн-рассылки прервали работу восемь судов в Петербурге. Анонимы всё ещё ждут денег от православного предпринимателя Константина Малофеева. В списке должников ему составил пару 35-летний бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин. В письме кроме судов фигурировали здания школ и лицеев.


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