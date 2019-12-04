Меркель объяснила высылку российских дипломатов отсутствием поддержки

Канцлер Германии прокомментировала решение МИД ФРГ признать персонами нон грата двух работников российского посольства в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили.

«Мы приняли меры, так как не видели, что Россия оказывает нам поддержку в расследовании», – цитирует 4 декабря заявление Меркель De Welt.

При этом немецкий канцлер выразила надежду на то, что высылка дипломатов не повлияет на переговоры в «нормандском формате» в Париже 9 декабря. На этой встрече она собирается обсудить ситуацию с Владимиром Путиным.





Немецкие издания пишут, что власти удовлетворены признанием персонами нон грата двух дипломатов и не собираются призывать к общеевропейской высылке, как было в деле Скрипалей.

Утром 4 декабря МИД ФРГ объявил о своем решении выслать двух российских дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве РФ пообещали ответить зеркально.

Этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что документ поддельный, а сам факт пересечения границы по «липе» говорит о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что убийство могло быть местью за участие Хангошвили в чеченской войне на антироссийской стороне. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией. Берлин обвинения в адрес Кремля не выдвигал.