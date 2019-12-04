«Петербургская Недвижимость» рассказала о типичной квартире в новостройке

Setl Group

Самый популярный у покупателей тип квартир на первичном рынке Петербурга — однокомнатная в Приморском районе стоимостью 4 млн рублей и площадью 36-37 кв. м. Это следует из статистики Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за 2019 год.

Типичная квартира находится в доме комфорт-класса. Это жилой комплекс переменной этажности, где одна или несколько секций — высотой 20 или более этажей. В квартире уже есть чистовая отделка от застройщика, поэтому в нее можно переехать сразу после получения ключей. Высота потолков — около 2,75 метров.

В 2019 году 56% клиентов купили квартиры в проектах комфорт-класса. Лидерами спроса среди районов Петербурга и Ленинградской области стали Приморский и Всеволожский: их доля составила 17,9 и 17,4%. Покупатели жилья класса «масс-маркет» предпочитают квартиры с полной чистовой отделкой: такие варианты выбрали 60-65%.

Более 40% покупок пришлось на однокомнатные квартиры: в среднем по городу их площадь составляет 37,4 кв. метра, а стоимость — 3,9 млн рублей. В самом популярном Приморском районе — 36 кв. метров и 4 млн рублей.

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