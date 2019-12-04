Путин: Болгария сознательно затягивает строительство продолжения «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» от границы с Турцией до границы с Сербией.

Такое заявление президент РФ сделал на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом Сербии 4 декабря.

«Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Я хочу об этом сказать прямо и публично», — цитируют Владимира Путина российские информагентства. Ранее на переговорах сербский президент Александр Вучич сообщил о том, что на территории его страны газопровод практически уже достроен и готов присоединиться к этому проекту.

«Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой, после того как они сорвали "Южный поток", во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивали вот такую работу неспешную», — добавил он.





Президент отметил, что российская сторона может найти другой маршрут поставок газа из «Турецкого потока» в страны Европы.

«Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы», — подчеркнул он.