По платной трассе до Москвы в погоне за "Сапсаном". "Фонтанка" пролетела по М-11

“Фонтанка” проверила, возможно ли успеть на вечерний "Сапсан" из Москвы, если выехать из Петербурга за 7 часов до отправления поезда. Поездка по платной трассе М-11, километр которой стоит 777 млн рублей, может удивить не только ценой инфраструктуры.

У нас было: два билета на "Сапсан" из Москвы в 19:40, обещание властей, что поездка по платной трассе М-11 «Нева» займет 5,5 часов, арендованный в Петербурге автомобиль и 7 часов до отправления поезда. При этом совершенно не было уверенности в том, что мы успеем добраться до столицы. А активные сомнения начались буквально с первой минуты путешествия.

Судьба подкинула нам с фотографом «Фонтанки» Михаилом Огневым сравнительно свежую по техпаспорту, но потрепанную более чем 120 тысячами километров пробега по бесплатным дорогам, машину Hyundai. Автомобиль был очень грязным снаружи, с подбитой правой передней фарой и с горящим датчиком двигателя (значок «Проверьте мотор»). Внутри обнаружились колечко от банки пива, школьная тетрадь, куски лейкопластыря и пятно кровавого цвета на руле.

Довольно быстро мы перестали исследовать салон, чтобы не думать о том, сколько всего произошло в этом автомобиле. Невольно пришла в голову одна из излюбленных философских фраз президента РФ Владимира Путина: «жизнь сложна и многообразна». Но антураж почему-то заставлял вспомнить кабриолет из романа «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона. Главные герои дали ему название «Большая красная акула». Мы рассудили, что нашей машине подойдет название «Одноглазый корсар». Оно отсылает не только к потасканным жизнью морякам, но и к новогодним петардам, хотя взрыва двигателя мы всерьез не ждали – в компании заверили, что автомобиль исправен, несмотря на сигнализирующий датчик.





В 11:30 сели в автомобиль. Первым делом перед поездкой нужно было заправиться. Протяженность трассы – 669 км, а бак вмещает 40 литров. Без дозаправки не доехать, но мы решили не проявлять чрезмерной прозорливости и не искать в Интернете местоположение заправок. Даже несмотря на то, что слышали от знакомых водителей жалобы на нехватку заправок на новой трассе.

Но на закономерный вопрос «что делать, если у нас кончится бензин посреди дороги?» мы все же решили дать сами себе ответ заблаговременно. На этот случай на трассе есть аварийные комиссары, которые могут заправить топливом. Чтобы их вызвать, нужно набрать *390. Вот только связь есть не на всем пути. В этом случае придется ждать «патрульный» автомобиль помощников, который в рамках объезда заметит вставшую машину. Одна проблема – вероятность оказаться в ДТП довольна велика.

Например, среднестатистический автомобиль, остановившийся на КАД, поучаствует в аварии через 5-8 минут. На М-11, конечно, нет такой интенсивности движения, но обочина очень маленькая и даже отдаленно не похожа на безопасное место для остановки. Особенно на тех участках, где по одному направлению идет лишь 2 полосы, то есть на большей части трассы. Впрочем и там, где М-11 расширяется до 3-5 полос в одном направлении, остановившись на скоростной магистрали нельзя чувствовать себя в полной безопасности.

Впрочем, даже эти пугающие факты не заставили нас заранее продумать вопрос дозаправки. Поэтому к 12:30 мы залили бак, запаслись 3-мя литрами омывайки и доехали от центра Петербурга до съезда с кольцевой на М-11. Всего через пару километров показалась полоса пункта выдачи билетов. Заехать на платную трассу можно бесплатно. Рассчитаться за проезд придется на выходе, как в маршрутках некоторых регионов РФ.

В самом начале трассы появляются и первые заправки. Здесь по обеим сторонам свои АЗС с кафе расставила «Газпромнефть» – их хорошо заметно благодаря светящимся экранам. Так что если в начале дороги настигнет осознание необходимости дозаправиться, покушать, запастись продуктами, а иногда и просто сходить в туалет, то далеко ехать не придется.

Тем более, что в следующий раз такая возможность появится на 583 км трассы. Здесь находится небольшая комплектная АЗС той же «Газпромнефти», людей нет, все автоматизировано.

На протяжении всей дороги фактически выдержано расстояние в 80 км между станциями, хотя еще в начале года разрывы были намного больше. Сейчас на М-11 есть 16 заправок, среди которых также представлены «Лукойл» и «Роснефть». В результате мы долили 20 литров на 480 км, еще 10 литров на 408 км и еще 10 литров у самой столицы.

Несмотря на будний день, движение на трассе было довольно оживленное. В основном грузовики. Снега нет, дорога стелется, разрешенная скорость – 110 км/час. Ехали в районе 129 км/час, вспомнив об известной российским водителям лазейке в +19 км/час. О ней же, кстати, на открытии 7-этапа трассы вспоминали и замминистра транспорта Иннокентий Алафинов, и председатель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Одноглазый корсар» при движении довольно сильно вибрировал. Около часа мы ехали до Новгорода, после которого пришли к выводу, что дело не в машине, а в дороге. На некоторых участках дрожь исчезала полностью, где-то была менее заметна, а где-то проявлялась весьма ощутимо. Возможно, так и должно быть на трассе за 520 млрд рублей (именно эту цифру официально называли сами власти). Из этих денег 148 млрд являются внебюджетными инвестициями. Впрочем нельзя не отметить, что и объект крайне масштабный – 337 искусственных сооружений и 30 транспортных развязок.

Одной из наиболее насущных водительских проблем на трассе М-11 «Нева» является борьба со сном. Говорят, будто некоторые изгибы трассы появились только для того, чтобы люди были сильнее включены в процесс вождения. Примерно через 3 часа пути мы пересекли границу Тверской области, а к 16:34 мы преодолели 461 км и съехали на бесплатную М-10, заплатив 1080 рублей.

Статистически 4 часа наш автомобиль в среднем двигался со скоростью в 115 км/час. По факту нам дважды позвонили из сервиса аренды и предупреждали, что мы превышаем разрешенную скорость движения. Мы упорно ссылались на упомянутые высокими чинами +19 км к цифре, указанной на знаке.

На М-10 нам пришлось съехать, потому что платный обход Твери до сих пор не построен. Конкретики в этом вопросе пока нет. Однако и без него трасса считается полностью готовым объектом. Взять хотя бы то, что в церемонии официального открытия последнего участка М-11 принял участие президент РФ Владимир Путин и говорил о «Неве», как о законченном объекте. Даже дал распоряжение приставить к награде ответственных за строительство.

На бесплатной дороге стало ощутимо неуютнее. Во-первых, из-за резко увеличившегося трафика, а во-вторых из-за участков, где не горят фонари. Здесь свою отрицательную роль сыграл и наш "одноглазый". До «Сапсана» оставалось около 3 часов, а у нас впереди было еще порядка 200 километров пути и это только до границы Москвы, пробки которой, возможно, войдут в учебники истории. Тем не менее, движение на М-10 шло неплохо. Не больше 10 минут нам пришлось потесниться в небольшой пробке из-за ДТП.

К 17:15 мы снова вернулись на М-11. Удивительно, что отрезок платной дороги вблизи столицы также заставил нас понервничать на нескольких неосвещенных участках. На 68 км трассы мы долили еще 8 литров бензина. Вышло так, что 150 последних километров платной дороги мы преодолели к 18:26, заплатив за них 740 рублей. И уткнулись в улично-дорожную сеть Москвы в районе Химок. После небольшого совещания с использованием навигатора мы пришли к выводу, что доехать до Ленинградского вокзала за час от Химок аккурат в разгар вечернего трафика невозможно.

Поэтому в 18:46, увидев на окраине столицы "Смольную улицу", мы оставили автомобиль у станции метро «Беломорская» и отправились к искомой точке на метро, а в 19:30 отчитались перед редакцией о том, что мы находимся в поезде до Петербурга. В родной город прибыли спустя 4 часа 14 минут после отправления "Сапсана".

Немного о деньгах: за аренду машины мы заплатили почти 3,8 тысяч рублей. Еще около 3,5 тысяч ушло на бензин, и чуть меньше 2 тысяч отдали за проезд. Итого 9,3 тысячи рублей на двоих. 1 билет на поезд обошелся чуть дороже, чем в 4 тысячи рублей.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"